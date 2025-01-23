В АТОР заявили, что туристы взяли паузу на бронирование путевок в Анапу

Российские туристы взяли паузу и пока не готовы расстаться с путевками в Анапу, если позволит экологическая обстановка, то они поедут туда. Такое мнение по поводу летнего отдыха в Анапе выразил в разговоре со «Звездой» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«До аварии с танкерами бронирования Анапы шли плюс 20-30% к 2024 году. И сейчас они замедлились, совокупное падение пока невелико - процентов 8-10, поскольку был накоплен достаточно большой объем бронирований. Аннуляций мало. Я думаю, что так продлится до того момента, когда работы по очистке будут закончены и таким экспериментальным путем мы убедимся, что вода и пляж чистые», - отметил он.

В АТОР считают преждевременными заявления о том, что сезон из-за ЧП с танкерами в Анапе пропал. По словам Ромашкина, не все россияне готовы инвестировать в летний отдых в январе, стоит подождать конца марта - начала апреля.

Как сказал эксперт, достойную альтернативу туристам могут предложить и соседние курорты - Адлер, Туапсе, Лазаревское, центр Сочи, Крым. Песчаные пляжи Крыма - в Феодосии, Судаке и Евпатории - стоит рассмотреть туристам с детьми, считает Ромашкин.

Эксперты называют разные сроки очистки пляжей и моря от загрязнения нефтепродуктами - от пяти до 15 лет. Таким образом, открытие пляжного сезона в Темрюкском районе и Анапе в этом году находится под большим вопросом. Вероятно, туристы все же будут туда приезжать, отдавая предпочтение отдыху в отелях с бассейнами.