Дроноводы уничтожили украинскую станцию связи на Покровском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении станции связи ВСУ на Покровском направлении. Это сделал расчет FPV-дрона.

Станцию связи врага обнаружили разведывательные подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Информацию о местонахождении цели быстро передали ударным средствам. За дело взялся расчет FPV-дрона центра «Рубикон». Оператору удалось подвести беспилотник достаточно близко, невзирая на противодействие украински средств радиоэлектронной борьбы.

В российском оборонном ведомстве отметили, что уничтожение цели зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны уничтожили украинский танк Т-64 на территории ДНР. Серия атак в итоге привела к взрыву - настолько мощному, что танк противника «метнул башню» на десятки метров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.