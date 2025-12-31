Над Россией с утра сбили 53 украинских беспилотника

Российские военнослужащие сбили над регионами РФ 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 08:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 40 дронов перехватили над территорией Брянской области, а также пять - в Воронежской области. Еще по два БПЛА перехватили в Белгородской и Орловской областях, а также по одному беспилотнику в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, в ночь на 31 декабря сбили 86 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.