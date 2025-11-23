МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры против WhatsApp*

Россиянам посоветовали перейти на другие мессенджеры.
Гоар Хачатурян 28-11-2025 18:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры против WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. Об этом сообщили в РКН.

Отмечается, что полная блокировка возможна в том случае, если мессенджер так и не выполнит требования. Россиянам посоветовали перейти на использование других сервисов.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», - передает пресс-служба ведомства.

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала «Звезде» о том, что мошенники стали менять схемы обмана, чтобы обходить блокировки звонков в мессенджерах. Она добавила, что они особенно опасны.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#роскомнадзор #блокировка #ограничительные меры #мессенджеры
