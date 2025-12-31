МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США приостановили санкции против российско-сербской NIS

Нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу.
Глеб Владовский 31-12-2026 23:17
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Вашингтон приостановил санкции против российско-сербской компании NIS. Об этом сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Уточняется, что управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского минфина выдало разрешение на оперативную деятельность.

«Компания NIS получила лицензию OFAC для продолжения работы до 23 января. Это значит, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу», - написала она в соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград собирается взять на себя разрешение ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS), если до 15 января не дождется от России продажи попавшего под санкции США контрольного пакета акций компании третьей стороне. Он добавил, что если санкции будут приостановлены, то будет готов читать фрагменты из «Евгения Онегина» Александра Пушкина вслух от радости.

