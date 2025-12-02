МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вучич обозначил крайний срок решения вопроса «Нефтяной индустрии Сербии»

Он надеется на то, что российская сторона пойдет на встречу Сербии.
Тимур Юсупов 02-12-2025 19:24
© Фото: Telmo Pinto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Белград собирается взять на себя решение ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS), если до 15 января не дождется от России продажи попавшего под санкции США контрольного пакета акций компании третьей стороне. Об этом после заседания правительства заявил президент страны Александр Вучич.

По словам политика, Соединенные Штаты проигнорировали просьбу Сербии о приостановке санкций против NIS, из-за чего страна оказывается на пороге непростого решения.

«Мы говорим, что в худшем случае, если российская сторона до 15 января не подпишет договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем угодно, это их вопрос - мы проводим черту», - заявил лидер страны.

Вучич объяснил, что он пытался договориться с министерством финансов США о предоставлении российским собственникам «Нефтяной индустрии Сербии» срока в 50 дней для поиска покупателя контрольного пакета акций. В случае неудачи государство планирует национализировать активы и выплатить российской стороне «максимальную цену».

Несмотря на наличие сложных нерешенных вопросов между двумя странами, сообщения о резком ухудшении отношений Российской Федерации и Сербии на фоне западных санкций не соответствуют действительности. Об этом несколько дней назад заявил сам Вучич.

