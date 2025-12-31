Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам счастья и благополучия

Традиционное новогоднее обращение президента Владимира Путина увидели жители Дальнего Востока, где уже наступил новый 2026 год. Глава государства пожелал россиянам здоровья, счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.

Путин отметил, что в новогоднюю ночь миллионы граждан России мыслями вместе с участниками СВО - сопереживают, думают о них.

«Бойцы СВО сражаются за родную землю, за правду и справедливость», - подчеркнул президент.

Жители страны связывают планы и надежды с Россией, прочность единства россиян определяет суверенитет и безопасность страны, добавил российский лидер в новогоднем обращении.