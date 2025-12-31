МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам счастья и благополучия

Президент России подчеркнул, что миллионы людей мыслями с участниками СВО в новогоднюю ночь.
Дима Иванов 31-12-2026 15:33
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости, POOL

Традиционное новогоднее обращение президента Владимира Путина увидели жители Дальнего Востока, где уже наступил новый 2026 год. Глава государства пожелал россиянам здоровья, счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.

Путин отметил, что в новогоднюю ночь миллионы граждан России мыслями вместе с участниками СВО - сопереживают, думают о них.

«Бойцы СВО сражаются за родную землю, за правду и справедливость», - подчеркнул президент.

Жители страны связывают планы и надежды с Россией, прочность единства россиян определяет суверенитет и безопасность страны, добавил российский лидер в новогоднем обращении.

#в стране и мире #Новый год #Владимир Путин #президент россии #новогоднее поздравление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 