Венесуэла осудила Киев за попытку атаковать резиденцию Путина

Действия Украины поставили под угрозу международную безопасность.
Дима Иванов 31-12-2026 21:09
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Правительство Венесуэлы осуждает попытку Киева нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и считает ее тяжким актом терроризма, ставящим под угрозу международную безопасность. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.

Власти Венесуэлы категорически осуждают акт терроризма, осуществленный киевским режимом в отношении официальной резиденции президента России Владимира Путина, расположенной в Новгородской области, отмечается в сообщении министерства иностранных дел этой южноамериканской страны.

Этот акт открыто нарушает международное право и напрямую угрожает региональной и международной безопасности, подчеркивается в документе.

В ночь на 29 декабря произошла атака украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. 

По данным Министерства обороны РФ, все 91 дрон были сбиты средствами ПВО: 41 - над Новгородской областью, 49 - над Брянской и один - над Смоленской. Дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины.

В МИД РФ расценили инцидент как акт терроризма и заявили о пересмотре переговорной позиции в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. 

