Правительство Венесуэлы осуждает попытку Киева нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и считает ее тяжким актом терроризма, ставящим под угрозу международную безопасность. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.

Этот акт открыто нарушает международное право и напрямую угрожает региональной и международной безопасности, подчеркивается в документе.

В ночь на 29 декабря произошла атака украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

По данным Министерства обороны РФ, все 91 дрон были сбиты средствами ПВО: 41 - над Новгородской областью, 49 - над Брянской и один - над Смоленской. Дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины.

В МИД РФ расценили инцидент как акт терроризма и заявили о пересмотре переговорной позиции в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.