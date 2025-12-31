МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кабмин хочет провести микроперепись населения в России

Выборочную перепись населения планируется провести в 2028 году.
Дима Иванов 31-12-2026 20:13
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Правительство России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году. Это следует из утвержденного плана мероприятий в рамках стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

В документе говорится о подготовке, проведении и подведении итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации - микропереписи населения 2028 года.

Микроперепись позволит получить актуальную статистическую информацию по социальным и демографическим вопросам. Она будет проводиться между Всероссийскими переписями населения, последняя из которых прошла в 2021 году, а следующая запланирована на 2030 год.

Ранее Владимир Путин заявил, что семьи, где растут трое и больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России.

#в стране и мире #Владимир Путин #демография #перепись населения #правительство РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 