Кабмин хочет провести микроперепись населения в России

Правительство России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году. Это следует из утвержденного плана мероприятий в рамках стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

В документе говорится о подготовке, проведении и подведении итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации - микропереписи населения 2028 года.

Микроперепись позволит получить актуальную статистическую информацию по социальным и демографическим вопросам. Она будет проводиться между Всероссийскими переписями населения, последняя из которых прошла в 2021 году, а следующая запланирована на 2030 год.

Ранее Владимир Путин заявил, что семьи, где растут трое и больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России.