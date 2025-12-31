МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию в разговоре с Путиным

Циничную провокацию предприняли на фоне российско-американских контактов по мирному урегулированию, подчеркнул президент Белоруссии.
Дима Иванов 31-12-2026 19:56
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Белорусский лидер Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Белоруссии обратил внимание, что циничная провокация киевского режима произошла на фоне переговоров России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Лидеры России и Белоруссии также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, выразили самые добрые пожелания братским народам двух стран.

Сам Владимир Путин в новогоднем обращении, которое уже увидели на Дальнем Востоке и в Сибири, подчеркнул, что миллионы россиян мыслями вместе с участниками СВО - сопереживают и думают о них.

