Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию в разговоре с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Белоруссии обратил внимание, что циничная провокация киевского режима произошла на фоне переговоров России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Лидеры России и Белоруссии также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, выразили самые добрые пожелания братским народам двух стран.

Сам Владимир Путин в новогоднем обращении, которое уже увидели на Дальнем Востоке и в Сибири, подчеркнул, что миллионы россиян мыслями вместе с участниками СВО - сопереживают и думают о них.