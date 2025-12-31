В 2025 году глава Пентагона Пит Хегсет запретил поставки оружия на Украину, в частности, снарядов калибра 155 миллиметров.

Как пишут американские СМИ, это связано с низкими запасами ведомства и со стремлением заставить активизироваться страны Евросоюза.

«Фактически, господин Хегсет без предупреждения решил приостановить поставки одного важнейшего класса боеприпасов - американских 155-мм боеприпасов. Запасы военных США истощались, предупреждали его советники. Приостановка поставок заставила бы европейцев активизироваться, взять на себя большую ответственность за боевые действия на своей территории», - говорится в материале газеты The New York Times, который цитирует RT.

После этого приказа ​​тысячи 155-миллиметровых боеприпасов, предназначенных для Украины, лежали на поддонах на складе боеприпасов.

В начале декабря этого года госсекретарь Марко Рубио сделал заявление, что США не смогут вечно поддерживать Киев. По его словам, в стране часто звучат идеи продолжать выделять киевскому режиму средства в прежних объемах на протяжении всего конфликта.