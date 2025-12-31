МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Финансист рассказал, как распределить деньги до зарплаты в январе

Следует заранее отложить деньги на важные траты, такие как ипотека, кредиты, аренда жилья, продукты и оплату ЖКХ,
Дарина Криц 31-12-2026 17:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В связи с затяжными новогодними праздниками, выплатой заработной платы в декабре и поздней оплатой труда в январе россиянам посоветовали грамотно распланировать свои денежные средства.

Например, стоит заранее отложить сумму денег для оплаты аренды жилья или ипотеки, услуг жилищно-коммунального хозяйства, средств связи и интернета, секций для детей. Кроме того, следует учесть траты на продукты питания. Обо всем этом поговорил с Life доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Покупайте продукты и подарки заранее. Составьте меню и список покупок перед походом в магазин», - посоветовал финансовый эксперт.

Важно составить бюджет на январь, учесть даже планируемые доходы и расходы и внести туда расходы на подарки, праздничный стол, развлечения, а также обязательные и непредвиденные расходы.

На празднование Нового 2025 года жители России потратили рекордные 64 тысячи рублей, обновив исторический максимум. Так, средний чек составил 64 439 рублей, при планируемых 62 655 рублей.

В конце года стало известно, что в среднем граждане планируют потратить 59 824 рубля, из которых примерно 13 тысяч уйдет на покупку продуктов для новогоднего стола.

#Новый год #расходы #зарплата #новогодние праздники #траты
