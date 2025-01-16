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Траты россиян на Новый год побили исторический максимум

Для празднования Нового года в 2023 и 2022 годах жители России потратили 38 493 рубля и 22 802 рубля, соответственно.
Дарина Криц 2025-01-16 05:44:34
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Российские граждане потратили на празднование Нового 2025 года рекордные 64 тысячи рублей, таким образом обновив исторический максимум.

Согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросу, средний чек составил 64 439 рублей, при планируемых 62 655 рублей. По мнению ведомства, в этом году планы и реальность россиян совпали.

«В этом году ожидания и реальность, связанные с новогодними тратами, у россиян совпали: перерасход бюджета составил всего 3%. В общей сложности на новогодний стол, досуг и подарки наши сограждане в среднем потратили рекордные 64 439 рублей при планируемых тратах в 62 655 рублей», - сообщил ТАСС результатах опроса.

Для сравнения приводятся данные ВЦИОМ за 2023 и 2022 годы. Респонденты в 2023-м потратили на Новый год 38 493 рубля при планируемых 37 668 рублях. При этом годом ранее - 22 802 рубля и 15 830 рублей, соответственно.

Также удалось выяснить, на что, в основном, тратили деньги жители России при подготовке к Новому году. В этом году большая часть расходов ушла на подарки, в среднем это порядка 29 868 рублей. Затем досуг на новогодних каникулах (22 327 рублей) и новогодний стол (12 244 рубля).

#в стране и мире #Новый год #россияне #расходы #ВЦИОМ #траты #Новый год 2025
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