Тишковец: русская зима на Новый год ждет Москву впервые за 10 лет

С наступлением Нового года Россию ждет «эталонная русская зима» с низкими температурами и обилием снега. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в Москве подобной погоды в канун праздников не было уже более 10 лет - 2026 год обещает принести с собой идеальное соотношение температурной нормы и количества выпавших осадков.

«В столичном регионе сугробы растут как на дрожжах. На базовой опорной метеостанции ВДНХ прирост снега за сутки составил три сантиметра, так что сейчас это 18 сантиметров. В Тушино уже 21 сантиметр, в центре города, понятное дело, из-за того, что здесь теплее, 14 сантиметров. Ну а в Подмосковье самые высокие сугробы наблюдаются в Клину (23 сантиметра), Волоколамске (22 сантиметра), Дмитрове, Наро-Фоминске и Черустях (20 сантиметров). В общем, мы по сугробам и по снежному покрову точь-в-точь соответствуем многолетним климатическим параметрам, которые предписаны на финал декабря», - рассказал эксперт.

Метеоролог спрогнозировал, что к Новому году снежный покров подрастет еще на два-четыре сантиметра. 2-го числа сугробы в Москве уже будут достигать 25 сантиметров, ну а к Рождеству вырастут до 30.

«Что касается погодных условий, то сейчас пасмурно, идет снег, причем он усиливается, с ухудшением видимости до двух-трех километров. На термометре почти -5, а по области и все -9 градусов. Ну и в течение дня практически на всей территории русской равнины сохранит свои позиции циклон. Поэтому везде снежно. Даже на юге нашей страны, в Крыму, выросли сугробы под 72 сантиметра, а в горах у метеостанции Ай-Петри в Сочи они и вовсе двухметровые», - пояснил Тишковец.

В столичном же регионе температура воздуха будет варьироваться от -3 до -9 градусов, а в новогоднюю ночь в городе похолодает до 10-13 градусов мороза. Также 31 декабря в тылу циклона в течение всех суток ожидаются снегопады.

«Это идеально соответствует многолетней норме. Будет облачно, с неба продолжит сыпать небольшой снег. Ну и 1-го числа уже днем ненастье постепенно пойдет на убыль - не выше -10. А на пик стужа выйдет 2 января - до -12 или -15, после чего холод начнет отступать. Так что еще раз повторюсь, грядущий год стартует с классической эталонной русской зимы, с нормальными для января сугробами, высота которых в столице повысится до 28-33 сантиметров, со скрипучим снегом и бодрящими русскими морозами. В общем, погоду лучше не придумаешь», - радостно подытожил синоптик.

Ранее сообщалось, что столичный регион оказался во власти мощного циклона. В Москве и области сейчас наблюдаются метели, провоцирующие транспортные коллапсы на дорогах.