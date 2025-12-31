МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жителям и гостям Москвы напомнили о штрафе за запуски петард

За запуск пиротехники гостям и жителям Москвы может грозить административная и уголовная ответственность.
Дарина Криц 31-12-2026 16:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Столичная полиция предупредила о недопустимости запуска в новогоднюю ночь петард, фейерверков и ракет, а также и других подобных изделий. За нарушение статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) физические лица могут быть оштрафованы на сумму от пяти до пятидесяти тысяч рублей. Также предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России, участились случаи совершения провокаций с применением пиротехники.

«Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены», - подчеркнули в ГУ МВД РФ по городу Москве.

Наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет допустимо, если наступили более тяжкие последствия из-за запускавшего пиротехнику человека. Его могут привлечь к ответственности по статье 218 УК РФ. В МВД предупредили, что следует воздержаться от запуска в помещениях, с балконов и лоджий, около жилых домов и на любых объектах транспортной инфраструктуры.

В сентябре этого года стало известно о решении мэрии Москвы отказаться от запуска салютов на День города. Позже сообщалось, что детям запретили запуск фейерверков.

#Москва #в стране и мире #Новый год #МВД РФ #салюты #Фейерверки #петарды
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 