Жителям и гостям Москвы напомнили о штрафе за запуски петард

Столичная полиция предупредила о недопустимости запуска в новогоднюю ночь петард, фейерверков и ракет, а также и других подобных изделий. За нарушение статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) физические лица могут быть оштрафованы на сумму от пяти до пятидесяти тысяч рублей. Также предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России, участились случаи совершения провокаций с применением пиротехники.

«Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены», - подчеркнули в ГУ МВД РФ по городу Москве.

Наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет допустимо, если наступили более тяжкие последствия из-за запускавшего пиротехнику человека. Его могут привлечь к ответственности по статье 218 УК РФ. В МВД предупредили, что следует воздержаться от запуска в помещениях, с балконов и лоджий, около жилых домов и на любых объектах транспортной инфраструктуры.

В сентябре этого года стало известно о решении мэрии Москвы отказаться от запуска салютов на День города. Позже сообщалось, что детям запретили запуск фейерверков.