Российские бойцы в зоне СВО украсили блиндажи к Новому году

Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» установили елку и развесили гирлянды в пунктах временной дислокации в зоне СВО. Между выполнением боевых задач они исполнили популярные в России песни под гитару. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Приятным моментом стало поздравление с наступающими праздниками и вручение им новогодних подарков. Создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим немного расслабиться», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что создание праздничной атмосферы позволяет улучшить морально-психологическое состояние бойцов. А это, в свою очередь, влияет на выполнение боевых задач.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с наступающим Новым годом личный состав и ветеранов Вооруженных сил РФ. Он пожелал, чтобы 2026 год принес перемены, удачу, оптимизм и исполнение самых заветных желаний.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.