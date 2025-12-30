МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил личный состав и ветеранов ВС РФ с наступающим Новым годом

Андрей Белоусов подчеркнул, что российская армия - самая боеспособная в мире.
30-12-2026 18:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с наступающим Новым годом личный состав и ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Он пожелал, чтобы 2026 год принес перемены, удачу, оптимизм и исполнение самых заветных желаний. 

«В 2025-м мы продолжили повышать боевые возможности наших Вооруженных сил. И сегодня с уверенностью можно сказать, что российская армия - самая боеспособная в мире», - сказал Белоусов.

Андрей Белоусов подчеркнул, что солдаты и офицеры в зоне проведения специальной военной операции проявляют профессионализм, самоотверженность и отвагу и героически сражаются за Отечество. Он добавил, что те, кто отдал жизни за Россию, навеки останутся в наших сердцах. Необходимо сделать все, чтобы сохранить память о них, чтобы их родные и близкие ни в чем не нуждались, отметил министр. 

Также Белоусов выразил благодарность трудовым коллективам предприятий, волонтерам, общественным организациям и всем неравнодушным. Он подчеркнул, что все мы вместе приближаем победу.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Он подчеркнул, что эти награды - высокая оценка их заслуг в выполнении воинского долга в очень непростой боевой обстановке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Новый год #поздравление #Андрей Белоусов #Вооруженные силы России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 