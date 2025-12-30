Белоусов поздравил личный состав и ветеранов ВС РФ с наступающим Новым годом

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с наступающим Новым годом личный состав и ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Он пожелал, чтобы 2026 год принес перемены, удачу, оптимизм и исполнение самых заветных желаний.

«В 2025-м мы продолжили повышать боевые возможности наших Вооруженных сил. И сегодня с уверенностью можно сказать, что российская армия - самая боеспособная в мире», - сказал Белоусов.

Андрей Белоусов подчеркнул, что солдаты и офицеры в зоне проведения специальной военной операции проявляют профессионализм, самоотверженность и отвагу и героически сражаются за Отечество. Он добавил, что те, кто отдал жизни за Россию, навеки останутся в наших сердцах. Необходимо сделать все, чтобы сохранить память о них, чтобы их родные и близкие ни в чем не нуждались, отметил министр.

Также Белоусов выразил благодарность трудовым коллективам предприятий, волонтерам, общественным организациям и всем неравнодушным. Он подчеркнул, что все мы вместе приближаем победу.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Он подчеркнул, что эти награды - высокая оценка их заслуг в выполнении воинского долга в очень непростой боевой обстановке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.