Боевик ВСУ признался, что ему дали выспаться в российском плену

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дмиш из 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ сказал, что в российском плену ему дали нормально отдохнуть. Видеозапись беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Когда меня брали, никто не обижал. Накормили сразу, напоили. Дали отдохнуть, поспать», - признался Дмиш.

Владимира взяли в плен в приграничном районе Курской области. Он оказался в ВСУ по призыву - до Курской области находился в районе Запорожья, на Харьковском и Донецком направлениях.

Как сказал сам пленный, он в основном копал траншеи и блиндажи. По его словам, он и его сослуживцы на Курском направлении успели выкопать два блиндажа для эвакуации раненых в районе населенного пункта Куриловка.

Владимир Дмиш вспомнил, как он оказался в российском плену. Началась стрельба, и он побежал. Получилось так, что он прибежал прямо в руки российским военнослужащим, которые потребовали от него пароль. Не имея пароля, Дмиш выбросил автомат и сдался в плен.

Ранее пленный украинец по имени Евгений Гнибеда рассказал о больших потерях ВСУ из-за плохой подготовки. Он добавил, что из-за этого многие в его подразделении, попав в бой, тут же были или ранены, или убиты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.