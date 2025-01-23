МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевик ВСУ признался, что ему дали выспаться в российском плену

Владимир Дмиш отметил, что российские военнослужащие сразу же накормили его и дали поспать.
2025-01-23 12:25:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дмиш из 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ сказал, что в российском плену ему дали нормально отдохнуть. Видеозапись беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Когда меня брали, никто не обижал. Накормили сразу, напоили. Дали отдохнуть, поспать», - признался Дмиш.

Владимира взяли в плен в приграничном районе Курской области. Он оказался в ВСУ по призыву - до Курской области находился в районе Запорожья, на Харьковском и Донецком направлениях. 

Как сказал сам пленный, он в основном копал траншеи и блиндажи. По его словам, он и его сослуживцы на Курском направлении успели выкопать два блиндажа для эвакуации раненых в районе населенного пункта Куриловка. 

Владимир Дмиш вспомнил, как он оказался в российском плену. Началась стрельба, и он побежал. Получилось так, что он прибежал прямо в руки российским военнослужащим, которые потребовали от него пароль. Не имея пароля, Дмиш выбросил автомат и сдался в плен.

Ранее пленный украинец по имени Евгений Гнибеда рассказал о больших потерях ВСУ из-за плохой подготовки. Он добавил, что из-за этого многие в его подразделении, попав в бой, тут же были или ранены, или убиты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #пленный #приграничье #Владимир Дмиш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 