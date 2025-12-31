Диетолог назвала рекомендуемые сроки хранения популярных новогодних блюд

Диетолог Дарья Русакова в беседе со «Звездой» рассказала о том, сколько можно держать различные виды еды на новогоднем столе, не боясь, что она начнет портиться. По словам эксперта, сроки годности и безопасности еды на праздничном столе зависят от вида блюда и условий его хранения.

Так, салаты с майонезом, такие как оливье или сельдь под шубой, хранятся не более 12 часов, но только в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов. Овощные салаты с маслом могут храниться до 36 часов, однако масло лучше добавлять непосредственно перед подачей на стол. Салаты из сырых овощей с добавлением консервированных овощей и яиц «живут» не более 6 часов. Салаты из вареных же овощей могут храниться до 12 часов. Специалист отмечает, что не стоит готовить салаты задолго до празднования - все должно быть максимально свежим.

Бутерброды, в том числе со шпротами и икрой, на следующий день лучше не оставлять - хлеб быстро становится влажным, что способствует размножению бактерий, а икра подсыхает. Саму же красную икру в открытой банке можно хранить не более 5-6 дней, а после вскрытия ее и вовсе лучше переложить в плотно закрывающуюся стеклянную тару.

Горячие блюда, такие как запеченная курица или другое мясо, можно хранить в холодильнике до 36 часов при температуре не выше + 5 градусов Цельсия, обернув пищевой пленкой, фольгой или положив в герметичный контейнер. Запеченная рыба также хранится не более 24-48 часов, с учетом способа приготовления.



Пироги могут храниться от 24 до 72 часов в зависимости от ингредиентов и вида начинки. Хранить их также лучше в холодильнике в герметичной таре. Сладости, торты, пирожные имеют разный срок хранения в зависимости от вида крема, поэтому важно внимательно прочитать на упаковке из чего состоит торт. В среднем их сроки годности варьируются от 72 часов до 120 часов. К примеру, торты-пирожные с заварным кремом, взбитыми сливками, творожно-сливочной начинкой хранятся гораздо меньше.

Сырные и колбасные нарезки могут храниться в холодильнике несколько дней под пищевой пленкой или в контейнере. Рыбную же нарезку домашней засолки лучше съесть в течение нескольких часов после сервировки.



