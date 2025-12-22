МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал, что командиры ВСУ запретили попытки выхода из Димитрова

По словам Виталия Набережного, обращения к командирам с просьбой разрешить самостоятельный выход из опасной зоны остались без ответа, и возможность использовать для этого туман была упущена.
22-12-2025 12:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный заявил, что командование ВСУ не организовало вывод окруженных подразделений из Димитрова, оставив солдат без четких приказов и эвакуации. Видеозапись беседы с ним опубликовало Минобороны России.

«Наши ничего не делали. Подождите, ждите. Приказ не давали. Мы просили - мы выйдем сами. Был туман, мы просили. В туман мы выйдем сами. Нет, надо, чтобы вас "птичка" вела. Надо отчитаться нам, чтобы "птичка" вас вывела», - пояснил пленный.

Набережного мобилизовали, по его утверждению, принудительно и после краткого инструктажа отправили в район боевых действий без ясного понимания задач. Вместо обещанных краткосрочных наблюдательных позиций группу перебросили в район Димитрова (украинцы называют его Мирноградом), где подразделение оказалось под плотным огнем и фактически в окружении.

Пленный утверждает, что в течение нескольких дней военнослужащие ВСУ находились в подвалах разрушенных домов, испытывая дефицит продовольствия, медикаментов и связи.

Осознав, что пути отхода перекрыты и поддержки нет, Набережный принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь. По его словам, после выхода к российским военнослужащим ему и другим пленным была оказана первая помощь, предоставлено питание, а также теплая одежда.

Другой пленный ранее рассказывал, что, находясь на позициях, он и его сослуживцы слышали переговоры по другим радиоканалам, из которых следовало, что один из взводов ВСУ - около 30 человек - уже сложил оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #пленные #Украинские боевики #Димитров #Виталий Набережный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 