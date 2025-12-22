Пленный рассказал, что командиры ВСУ запретили попытки выхода из Димитрова

Пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный заявил, что командование ВСУ не организовало вывод окруженных подразделений из Димитрова, оставив солдат без четких приказов и эвакуации. Видеозапись беседы с ним опубликовало Минобороны России.

«Наши ничего не делали. Подождите, ждите. Приказ не давали. Мы просили - мы выйдем сами. Был туман, мы просили. В туман мы выйдем сами. Нет, надо, чтобы вас "птичка" вела. Надо отчитаться нам, чтобы "птичка" вас вывела», - пояснил пленный.

Набережного мобилизовали, по его утверждению, принудительно и после краткого инструктажа отправили в район боевых действий без ясного понимания задач. Вместо обещанных краткосрочных наблюдательных позиций группу перебросили в район Димитрова (украинцы называют его Мирноградом), где подразделение оказалось под плотным огнем и фактически в окружении.

Пленный утверждает, что в течение нескольких дней военнослужащие ВСУ находились в подвалах разрушенных домов, испытывая дефицит продовольствия, медикаментов и связи.

Осознав, что пути отхода перекрыты и поддержки нет, Набережный принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь. По его словам, после выхода к российским военнослужащим ему и другим пленным была оказана первая помощь, предоставлено питание, а также теплая одежда.

Другой пленный ранее рассказывал, что, находясь на позициях, он и его сослуживцы слышали переговоры по другим радиоканалам, из которых следовало, что один из взводов ВСУ - около 30 человек - уже сложил оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.