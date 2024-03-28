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Профессор Карганова рассказала о препаратах, отпугивающих клещей

По словам доктора биологических наук Галины Каргановой, при борьбе с клещами необходимо использовать акарициды.
Максим Крюков 2024-03-28 07:47:01
© Фото: IMAGO, R. Rebmann, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Профессор, доктор биологических наук, заведующая лабораторией Центра имени Чумакова Галина Карганова заявила, что репелленты (вещества, отпугивающие, но не убивающие насекомых) бесполезны при борьбе с клещами, для этого нужны акарициды (специально разработанные химические соединения, которые эффективно уничтожают клещей).

«При борьбе с клещами репелленты не подходят. Нужно брать акарициды - это те препараты, которые выглядят как репелленты, но должен быть именно акарицид от клещей», - сказала она в беседе со «Звездой».

По ее словам, принцип действия таких препаратов заключается в том, что «сначала клещ впадает в ступор, потом он отваливается и умирает». Собеседница телеканала отметила, что акарициды нельзя наносить на кожу - их следует распылять на одежду. При этом они сохраняются на вещах в течение двух недель.

Кроме того, заведующая лабораторией Центра имени Чумакова рассказала, что нужно делать при укусе клеща. По ее словам, присосавшегося клеща необходимо удалить как можно скорее, поскольку при маленькой дозе заражения не будет и человек не заболеет.

#борьба #эксперт #профессор #наш эксклюзив #Клещи #противодействие #репелленты #акарициды
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