ВС РФ поразили связанные с ВПК Украины объекты энергетики

Уничтожены склад горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144-х районах, добавили в МО РФ.
31-12-2026 13:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия за сутки поразила объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что поражение было нанесено с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. 

Кроме того, в сообщении говорится, что уничтожены склад горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144-х районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ раскрыли детали атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. В ведомстве отметили, что Киев запускал БПЛА для атаки на резиденцию Путина с территорий Сумской и Черниговской областей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Украина #поражение #Объекты энергетики
