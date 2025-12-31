Российская армия за сутки поразила объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что поражение было нанесено с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, в сообщении говорится, что уничтожены склад горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144-х районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ раскрыли детали атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. В ведомстве отметили, что Киев запускал БПЛА для атаки на резиденцию Путина с территорий Сумской и Черниговской областей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.