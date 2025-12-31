Рубио на переговорах с Лавровым цитировал «Крестного отца»

Госсекретарь США Марко Рубио на февральских переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым цитировал фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Рубио вспомнил эпизод с Вито Корлеоне, который предупреждает своего сына об угрозах со стороны конкурирующих криминальных семей и воспроизвел его слова.

«Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины», - сказал Рубио.

Как отмечает NYT, тем самым американский госсекретарь разрядил обстановку и вызвал улыбку у Лаврова. Этими словами он хотел подчеркнуть, что ядерные державы обязаны контактировать и договариваться.

Ранее Рубио признал, что переговоры по Украине оказались самыми сложными в тех конфликтах, в разрешении которых принимали участие США.