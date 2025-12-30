МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Советник Хаменеи заявил, что Иран жестко ответит на любую агрессию

Шамхани подчеркнул, что оборона Ирана не поддается сдерживанию и не зависит от разрешений.
Глеб Владовский 30-12-2026 05:30
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress

Любая агрессия против Ирана будет чревата немедленным жестким ответом. Такое заявление сделал советник верховного лидера исламской республики Али Шамхани.

«Любая агрессия вызовет жесткий и немедленный ответ, превосходящий все ожидания планировщиков», - написал он в соцсетях.

Шахмани подчеркнул, что ракетный потенциал и оборона страны не зависят от разрешений. Кроме того, их невозможно сдерживать.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран попытается возобновить ядерную программу, это повлечет за собой серьезные последствия.

#в стране и мире #Иран #ядерная программа #Али Хаменеи #Али Шамхани
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 