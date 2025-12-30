Советник Хаменеи заявил, что Иран жестко ответит на любую агрессию

Любая агрессия против Ирана будет чревата немедленным жестким ответом. Такое заявление сделал советник верховного лидера исламской республики Али Шамхани.

«Любая агрессия вызовет жесткий и немедленный ответ, превосходящий все ожидания планировщиков», - написал он в соцсетях.

Шахмани подчеркнул, что ракетный потенциал и оборона страны не зависят от разрешений. Кроме того, их невозможно сдерживать.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран попытается возобновить ядерную программу, это повлечет за собой серьезные последствия.