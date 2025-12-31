МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Таджикистана резко осудил атаку Киева на резиденцию Путина

По словам политика, подобное поведение абсолютно неприемлемо.
Тимур Юсупов 31-12-2026 11:23
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с резким осуждением атаки Украины на резиденцию главы Российской Федерации Владимира Путина. Как говорится в официальном сообщении пресс-службы политика, Душанбе считает поведение киевского режима абсолютно неприемлемым.

«В частности, было подчеркнуто, что подобные действия, угрожающие государственным объектам и безопасности руководства страны, неприемлемы и будут препятствовать переговорному процессу по достижению мира и стабильности», — заявили власти Таджикистана.

Ранее сообщалось, что после попыток атаковать беспилотниками резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением со стороны мирового сообщества. На фактическое покушение на жизнь российского лидера во всем мире последовала крайне жесткая реакция

#Россия #в стране и мире #Путин #Украина #таджикистан #эмомали рахмон #Рахмон #атака всу
