Президент Таджикистана резко осудил атаку Киева на резиденцию Путина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с резким осуждением атаки Украины на резиденцию главы Российской Федерации Владимира Путина. Как говорится в официальном сообщении пресс-службы политика, Душанбе считает поведение киевского режима абсолютно неприемлемым.

«В частности, было подчеркнуто, что подобные действия, угрожающие государственным объектам и безопасности руководства страны, неприемлемы и будут препятствовать переговорному процессу по достижению мира и стабильности», — заявили власти Таджикистана.

Ранее сообщалось, что после попыток атаковать беспилотниками резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением со стороны мирового сообщества. На фактическое покушение на жизнь российского лидера во всем мире последовала крайне жесткая реакция