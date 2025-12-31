МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Financial Times: атака на резиденцию Путина отвернула мировое сообщество от Киева

Теперь на Украину оказывается сильное дипломатическое давление.
Тимур Юсупов 31-12-2026 08:34
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

После попыток атаковать беспилотниками резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением мирового со стороны мирового сообщества. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Как подчеркивает издание, на фактическое покушение на жизнь российского лидера во всем мире последовала крайне жесткая реакция, из-за чего Киев, пытавшийся таким образом произвести впечатление на союзников, добился прямо противоположного результата.

«Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении нападения на резиденцию российского лидера. Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев разочарован заявлениями трех стран, но при этом не упомянул комментарии Трампа», - говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена из-за атаки ВСУ. Москва донесла до Вашингтона свою позицию, что произошедшая террористическая попытка Киева атаковать российскую территорию не останется без ответа.

#Путин #Украина #Киев #мировое сообщество #дипломатический бойкот #атака всу
