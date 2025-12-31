Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Российские космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов в видеопоздравлении передали соотечественникам искренние пожелания к праздникам.

«В 2026 году давайте будем добрее друг к другу... Вместе мы можем преодолеть любые сложности, ведь в единстве сила нашей страны», - добавили космонавты.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил иностранных лидеров с католическим Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе американский лидер Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и другие главы государств и правительств.