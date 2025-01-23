Более 50 тысяч человек эвакуируют из-за новых пожаров в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес снова охватили мощные лесные пожары, власти объявили уже новую волну обязательной эвакуации, которая касается более 50 тысяч жителей районов вокруг озера Кастейк, сообщил телеканал CBS News.

Пламя охватило уже площадь уже более 20 квадратных километров за несколько часов.

Как и ранее, ситуация осложняется сильным ветром и сухой погодой.

Напомним, что с 7 января Калифорнию охватили разрушительные пожары, которые уничтожили более 12,3 тысячи строений, в том числе недвижимость знаменитостей. По последним данным, погибли 28 человек. Экономический ущерб от пожаров превышает $250 млрд. Одной из причин возникновения пожара мог стать обрыв провода коммунальной компании, ранее сообщал Bloomberg.