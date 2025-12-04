МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте

Эта запись нужна для получения госуслуг.
Дима Иванов 04-12-2025 02:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

С 1 января 2026 года у россиян появится возможность проставить в паспортах новую отметку - идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Она позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и необходимые данные, сообщил в беседе с РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах», - сказал он.

По словам депутата, благодаря новой отметке человек сможет дистанционно и безопасно подтверждать свою личность и необходимые для услуги данные, просто указав этот номер. Это касается самых разных ситуаций - от оформления различных пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

Политик выразил мнение, что внедрение такого идентификатора - важный шаг к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека. Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законом, а доступ к ним будет строго контролироваться.

Чтобы поставить отметку в паспорт, гражданину с нового года достаточно будет один раз обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно.

Парламентарий подчеркнул, что новая отметка даст гражданам ключевое преимущество - возможность быстро подтверждать свою личность и право на получение услуги в рамках единой государственной цифровой системы. ИД ЕРН заменит ранее использовавшийся для подобных целей ИНН и станет универсальным ключом для доступа к различным государственным и муниципальным услугам.

В перспективе это значительно сократит время на сбор справок и упростит процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.

Отметка является полностью добровольной и проставляется только по желанию гражданина. Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не нужно - старый штамп остается действительным.

Ранее в Госдуме рассказали, что все россияне могут получить специальную отметку в паспорте, которая будет содержать информацию об их группе крови и резус-факторе.

#безопасность #Госдума РФ #паспорт #госуслуги #личные данные
