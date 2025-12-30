МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рудской устроил для детей участников СВО экскурсии в рамках «Елки желаний»

Пятерым детям, отцы которых выполняют задачи в зоне СВО, провели экскурсии в Минобороны РФ и парке «Патриот».
30-12-2026 07:00
© Фото: Минобороны России

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пятеро детей, отцы которых выполняют задачи специальной военной операции, были приглашены в Министерство обороны РФ, где для них была проведена обзорная экскурсия. Ребятам рассказали о предназначении МО РФ и его основных направлениях деятельности», - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Сообщается, что для детей в Центральном парке «Патриот» организовали обзорную экскурсию. Кроме того, им дали возможность почувствовать себя в роли летчика, механика-водителя и рулевого на специальных тренажерах.

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов присоединился к участию во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Глава российского оборонного ведомства выбрал с праздничной елки открытку с новогодними просьбами сестер Василисы и Елизаветы из Курска.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны России #Парк Патриот #Сергей Рудской #елка желаний
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 