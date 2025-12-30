Рудской устроил для детей участников СВО экскурсии в рамках «Елки желаний»

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пятеро детей, отцы которых выполняют задачи специальной военной операции, были приглашены в Министерство обороны РФ, где для них была проведена обзорная экскурсия. Ребятам рассказали о предназначении МО РФ и его основных направлениях деятельности», - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Сообщается, что для детей в Центральном парке «Патриот» организовали обзорную экскурсию. Кроме того, им дали возможность почувствовать себя в роли летчика, механика-водителя и рулевого на специальных тренажерах.

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов присоединился к участию во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Глава российского оборонного ведомства выбрал с праздничной елки открытку с новогодними просьбами сестер Василисы и Елизаветы из Курска.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.