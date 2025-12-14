МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ульянов напомнил о праве Ирана на собственную ядерную программу

В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран имеет право поддерживать свою ядерную программу, если она будет служить мирным целям.
Дарья Ситникова 23-12-2025 03:30
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что Иран в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия имеет право поддерживать свою ядерную программу, если она будет служить мирным целям. Об этом он написал в социальной сети Х.

«В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран обладает неотъемлемым правом поддерживать национальную ядерную программу при условии, что она служит исключительно мирным целям», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил, что страна может вновь нанести удар по Ирану в случае, если их руководство не пойдет на сделку с Вашингтоном и продолжит реализацию ракетной программы. Он отметил, что Иран «может попробовать» продолжить реализацию собственной ядерной программы.

Однако у него «уйдет много времени на восстановление». В том случае, если Иран захочет ее восстановления без заключения сделки с Соединенными Штатами, то «мы уничтожим и ее», заключил Трамп.

