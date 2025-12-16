Восемь человек погибли при ударах ВС США по катерам в Тихом океане

Американские военные атаковали три катера в Тихом океане, в результате чего погибли восемь человек. Удары нанесло Южное командование ВС США в рамках операции «Южное копье».

Согласно сообщению ведомства, атака произошла в международных водах, а в судах находились причастные к террористическим организациям. Приказ нанести удары по людям отдал американский министр Пит Хегсет.

«Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и занимались незаконным оборотом наркотиков. В общей сложности в ходе этих действий были убиты восемь мужчин-наркотеррористов - трое на первом судне, двое на втором и трое на третьем», - говорится в сообщении USSOUTHCOM в социальной сети Х.

Американские вооруженные силы периодически сообщают об уничтожении катеров, якобы перевозящих наркотики. 17 ноября они ударили по судну в водах Тихого океана, тогда погибли три человека.