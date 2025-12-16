МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Восемь человек погибли при ударах ВС США по катерам в Тихом океане

Согласно данным USSOUTHCOM, на трех катерах якобы перевозились наркотические вещества.
Дарина Криц 16-12-2025 07:17
© Фото: Southcom, Х © Видео: Southcom, X

Американские военные атаковали три катера в Тихом океане, в результате чего погибли восемь человек. Удары нанесло Южное командование ВС США в рамках операции «Южное копье».

Согласно сообщению ведомства, атака произошла в международных водах, а в судах находились причастные к террористическим организациям. Приказ нанести удары по людям отдал американский министр Пит Хегсет.

«Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и занимались незаконным оборотом наркотиков. В общей сложности в ходе этих действий были убиты восемь мужчин-наркотеррористов - трое на первом судне, двое на втором и трое на третьем», - говорится в сообщении USSOUTHCOM в социальной сети Х.

Американские вооруженные силы периодически сообщают об уничтожении катеров, якобы перевозящих наркотики. 17 ноября они ударили по судну в водах Тихого океана, тогда погибли три человека.

#в стране и мире #вс сша #Наркоторговля #наркотрафик #Тихий океан #борьба с наркотиками
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 