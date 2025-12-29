Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» накрыли подразделения ВСУ севернее Гуляйполя

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» 36-й армии группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе севернее Гуляйполя. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов обнаружили передвижение подразделений противника, а также подвоз боеприпасов и материальных средств. Полученные координаты передали артиллерийским подразделениям.

После уточнения данных расчеты РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и укрытым опорным пунктам. Отмечается, что применялась автоматизированная система наведения и топопривязки, что позволило сократить время реакции и повысить точность огня.

В Минобороны добавили, что артиллерийские подразделения продолжают выполнять задачи по огневой поддержке, препятствуя перегруппировке и закреплению сил противника на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.