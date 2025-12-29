МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» накрыли подразделения ВСУ севернее Гуляйполя

Применение автоматизированной системы наведения и топопривязки позволило обеспечить высокую точность поражения и минимальное время реакции от обнаружения целей до огневого воздействия.
29-12-2026 11:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» 36-й армии группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе севернее Гуляйполя. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов обнаружили передвижение подразделений противника, а также подвоз боеприпасов и материальных средств. Полученные координаты передали артиллерийским подразделениям.

После уточнения данных расчеты РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и укрытым опорным пунктам. Отмечается, что применялась автоматизированная система наведения и топопривязки, что позволило сократить время реакции и повысить точность огня.

В Минобороны добавили, что артиллерийские подразделения продолжают выполнять задачи по огневой поддержке, препятствуя перегруппировке и закреплению сил противника на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #торнадо-г #Гуляйполе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 