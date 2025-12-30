МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам назвали стоимость пенсионных баллов в 2026 году

Для получения страховой пенсии по старости россиянам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов.
Глеб Владовский 30-12-2026 03:40
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В России в 2026 году увеличится стоимость пенсионных баллов, необходимых для получения страховых выплат по старости. Об этом сообщила депутат Государственной думы Екатерина Стенякина.

«В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей», - уточнила политик в беседе с ТАСС.

В 2025 году необходимо заплатить 60,4 тысяч рублей. Для того чтобы получать выплаты по старости нужен иметь стаж от 15 лет и как минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, если предоставят необходимые документы для начисления социальных доплат.

#в стране и мире #госдума #стоимость #пенсионные баллы #2026 год
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 