Россиянам назвали стоимость пенсионных баллов в 2026 году

В России в 2026 году увеличится стоимость пенсионных баллов, необходимых для получения страховых выплат по старости. Об этом сообщила депутат Государственной думы Екатерина Стенякина.

«В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей», - уточнила политик в беседе с ТАСС.

В 2025 году необходимо заплатить 60,4 тысяч рублей. Для того чтобы получать выплаты по старости нужен иметь стаж от 15 лет и как минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, если предоставят необходимые документы для начисления социальных доплат.