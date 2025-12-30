МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В РФ экс-депутат парламента Финляндии и его семья получили статус беженцев

Ано Туртиайнен был одним из первых, кто выступил против вступления Финляндии в НАТО.
Глеб Владовский 30-12-2026 03:04
© Фото: CC BY 4.0, Finnish Heritage Agency, wikimedia.org,

В России экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его жена получили статус беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что политик и его супруга Минна Марита Туртиайнен получили соответствующие удостоверения в торжественной обстановке.

«Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию... Супруги получили статус беженцев на территории Российской Федерации», - подчеркнули в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что Туртиайнен был одним из первых, кто выступал против вступления Финляндии в НАТО. Кроме того, основанная им партия «Власть принадлежит народу» выступала за сохранение отношений между Москвой и Хельсинки.

Ранее сообщалось, что финский премьер Петтери Орпо заявил о возможности создания особой экономической зоны в Иматре. Эта инициатива направлена на поддержку экономики юго-восточных регионов страны, пострадавших от закрытия границы с Россией.

