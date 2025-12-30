МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Никарагуа выразили солидарность с Россией из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Сопрезидент Мурильо оценила усилия Москвы в борьбе за мир и общее благо.
Глеб Владовский 30-12-2026 02:08
© Фото: Li Mengxin, XinHua, Globallookpress

Власти Никарагуа выразили солидарность с Россией в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило издание El 19 Digital со ссылкой на письмо соглавы государства Росарио Мурильо.

«Направили... Путину послание солидарности и поддержки в его борьбе за мир и общее благо в связи с предотвращенным нападением фашистов на одну из его официальных резиденций», - приводит выдержку из обращения RT.

Отмечается, что Мурильо высоко оценила усилия российского правительства в борьбе за мир и общее благо.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах осудили попытку киевских властей напасть на резиденцию президента России Владимира Путина. 

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о сорванной в ночь на 29 декабря попытке Украины поразить резиденцию Путина в Новгородской области. В связи с этим Россия вынуждена будет пересмотреть свою переговорную позицию.

#в стране и мире #ВСУ #Владимир Путин #Никарагуа #осуждение
