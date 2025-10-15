МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Латвия ввела платную очередь для машин на границе с Россией

Избежать платы нельзя - с 15 октября транспортные средства больше не могут проезжать в порядке живой очереди.
Владимир Рубанов 2025-10-15 14:22:06
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Global Look Press

Власти Латвии изменили порядок пересечения восточной границы с 15 октября. Бронирование мест в электронной очереди для машин из России и Белоруссии стало платным. Такая же система действует в Эстонии и Литве.

Латвия объяснила нововведения усилением мер безопасности. Для проезда водителям нужно пройти предварительную регистрацию и внести платеж. Другая цель, которую декларирует Рига, - это предотвращение очередей транспортных средств на границе.

Запись открылась 1 октября на сайте Системы резервации электронной очереди (ERRS). Плата за регистрацию составляет €9,30 для одного транспортного средства. Въехать в страну можно только через КПП «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки».

Водитель может выбрать временной интервал для въезда за 30 дней до пересечения границы. Избежать платы нельзя - с 15 октября транспортные средства больше не могут проезжать в порядке живой очереди.

Ранее сообщалось, что Латвия выдворит более 840 граждан России, которые не переоформили гражданство. Процедура включает языковой экзамен. Изменения в законодательстве затронули около 30 тысяч россиян. Из них примерно 2,6 тысячи человек уже добровольно покинули страну.

