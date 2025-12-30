МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Le Figaro: кредит Украине ляжет на плечи налогоплательщиков Франции

Учитывая гигантский госдолг, помощь Киеву вызывает вопросы.
Дима Иванов 30-12-2026 22:22
© Фото: Sascha Thelen, dpa, Globallookpress

Инициатива Евросоюза по предоставлению Украине кредита в размере €90 млрд может негативно сказаться на экономике Франции, которая уже сталкивается с рекордным государственным долгом.

Газета Le Figaro отметила в аналитической статье, что в то время как Франция с трудом принимает сбалансированный бюджет, европейские кредиты Украине, финансируемые за счет заемных средств, вызывают вопросы.

Авторы материала подчеркнули, что госдолг Франции достиг 117,4% ВВП, и новый кредит Киеву фактически представляет собой замаскированный грант, около 20% которого ляжет на плечи французских налогоплательщиков.

Решение о кредите было принято на саммите ЕС 19 декабря. Ранее стало известно, что финансирование кредита для нужд Украины в долгосрочной перспективе обойдется Германии в 700 миллионов евро ежегодно. Суммарный долг для всех участвующих в спонсировании Киева стран составит примерно три миллиарда евро в год.

#в стране и мире #Франция #евросоюз #Госдолг #помощь Украине #экономика ЕС
