На ВДНХ открылся новый крытый круглогодичный конноспортивный манеж

В новом здании разместились конюшни, крытый манеж, конный театр и музей Лошади, а также коллекция из 16 пород отечественных скакунов.
Россина Бодрова Марина Крижановская 30-12-2026 20:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Накануне Нового года в Москве на ВДНХ открылся новый крытый конноспортивный большой манеж, который будет работать в течение всего года и вмещает 500 зрителей. В новом комплексе смогут  проводить тренировки и состязания любого уровня, в том числе и по джигитовке. Он стал частью Центра национальных конных традиций.

Десять лет назад мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение кремлевских всадников реализовать на базе исторических павильонов на ВДНХ большой проект по развитию конных традиций. В 1954 году 41-й, 42-й, 43-й павильоны строились как раз под коневодство. Жителям, гостям столицы на национальном уровне демонстрировали достижения отечественного коневодства и животноводства.

Сегодня это современный комплекс, сохранивший советские архитектурные решения. Здесь конюшни, крытый манеж, конный театр и музей Лошади - первая и единственная в России интерактивная экспозиция в этой тематике. Но главная гордость - коллекция из 16 пород отечественных скакунов.  

«На манеже вы видите всадников Кремлевской школы верховой езды. Это лошади отечественных пород: буденовская порода представлена, донская, карачаевская, кабардинская, терская. Впервые в истории ВДНХ построен большой конный манеж. И с его обретением Центр национальных конных традиций становится мультиформатной площадкой», - рассказал «Звезде» генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.

У 78 лошадей Кремлевской школы верховой езды теперь свой теплый дом и постоянная крыша над головой. Открытие большого манежа стал далеко не финальным этапом в конном проекте ВДНХ. В гостях у кремлевских всадников побывал и мэр Собянин.

Одна из больших целей - к 2030 году подтвердить мировой статус Школы национального конного искусства и включить российское мастерство джигитовки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А в 2026 году начнутся региональные соревнования и кубок Мэра Москвы, который уже учрежден. Еще одна мечта - открыть детскую школу по джигитовке и передавать новому поколению многовековой опыт.

Тем временем в столице продолжается реконструкция Московского ипподрома. После нее на основной зрительской трибуне станет вдвое больше мест, где смогут расположиться около двух тысяч любителей конного спорта. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в 2026 году.

#в стране и мире #вднх #Сергей Собянин #джигитовка #конный спорт #Конноспортивный манеж
