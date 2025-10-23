Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Исторический внешний облик и самое современное оборудование внутри - таким после реконструкции станет московский ипподром. Основанный в 1834 году, он считается старейшим в России. Закончить работы должны в следующем году.

Беговые дорожки изрыты. Вместо лошадей - грузовики и экскаваторы. Главное здание Центрального московского ипподрома в строительных лесах.



Щетками и скальпелями реставраторы расчищают лепнину. Последний ремонт здесь был в середине прошлого века. И важно сохранить историческую точность. Для этого используют архивные фотографии и видеозаписи.

Восстанавливаются утраченные элементы - шедевры живописи и скульптуры. А что осталось целым - обрабатывают паром. Иначе слои побелки с вензелей аккуратно не снять.

После реставрации зона состязаний будет соответствовать международным стандартам. Сохранят четыре дорожки - две призовые и две тренировочные. Благодаря мощному освещению проводить соревнования смогут вечером.

«Будут оборудованы две площадки для конкура. И будет организована рекреационная зона с прудом. С возможностью прохода туда по подземному переходу от главного здания», - рассказал заместитель руководителя Департамента гражданского строительства Москвы Василий Гиляров.

Ветхие постройки снесли, в том числе конюшни. Лошади сейчас в Раменском и других областях. А здесь на ипподроме для них уже почти готовы новые денники, и их около тысячи. Склады фуража. Строят и ветеринарный центр. КТ, МРТ, операционные.

«У нас здесь предусмотрен тоннель для лошадей. Прямо из конюшни. Чтобы на скаковой круг они выходили и не портили покрытие», - рассказал Гиляров.

Первые бега здесь состоялись почти два столетия назад. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром для забегов на так называемых качалках, где размещаются наездники. А в ХХ веке на ипподроме начали проводить скачки. Ставили рекорды. Сюда приходили тысячи зрителей. А потом - упадок. Идею восстановить ипподром в 2021-м одобрил президент Владимир Путин.

«Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены и вся эта красота будет снова служить москвичам. Дополнительная транспортная коммуникация будет проложена, реконструирована дополнительная дорога», - заявил мэр столицы.

Проект большой. Территория в 40 гектаров - это как полсотни футбольных полей. Главное здание в стиле сталинского ампира, а памятник архитектуры кардинальных перемен не увидит. Сохранят что есть. Как и раньше - ресторан. Для любителей азарта - тотализатор. Вместо двух - четыре зала с кассами.

После стройки мест на основной зрительской трибуне станет вдвое больше. И смогут расположиться около 2 000 любителей конного спорта.

Ипподром - не только спортивный, но и научный центр. Здесь был крупнейший в стране испытательный полигон для племенной селекции. Ставку на коневодство сохранят.

«Сейчас Министерство сельского хозяйства готовит стратегию развития ипподромной деятельности для проведения испытаний по племенному коневодству», - рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Московский ипподром сможет принимать международные турниры. Больше трети работ по реконструкции уже позади.