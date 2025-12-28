МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова обменялась подарками с сестрой Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД РФ получила от Ким Е Чжон белую вазу, отделанную золотом.
Дима Иванов 30-12-2026 19:02
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Видео: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила в подарок на Новый год отделанную золотом белую вазу от заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон - сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что сегодня посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал ей подарок товарища Ким Е Чжон по случаю Нового года. Она подчеркнула, что узнала о подарке буквально вчера вечером.

К вазе было приложено обращение с пожеланиями благополучия, удачи, любви и исполнения желаний для дипломата и ее семьи.

В ответ Захарова передала через посла портрет Ким Е Чжон, созданный художником Никасом Сафроновым - он написал его за одну ночь в технике сангины. Мария Захарова рассказала, что они с художником удачно подобрали фото для портрета - на нем запечатлены важнейшие, на первый взгляд несовместимые качества: нежность и женственность с силой и решительностью.

Ранее Мария Захарова показала подарок на день рождения от президента России Владимира Путина - шкатулку, на которой изображен Кремль.

#в стране и мире #Мария Захарова #КНДР #Ким Чен Ын #МИД России #Ким Е Чжон
