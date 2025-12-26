МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова показала подарок от Путина на юбилей

Захарова подписала выложенную фотографию хештегами: «распаковка», «бесценно», «красота», «ДеньРожденияУдался» и «спасиБо».
Дарья Ситникова 26-12-2025 05:58
© Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала в своем Telegram-канале шкатулку, которую подарил ей президент России Владимир Путин. На фото также виднеется подарочная упаковка с круглым логотипом «Москва» и «Кремль».

На самой шкатулке изображены территория Кремля и Георгий Победоносец. Рядом карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, предположительно, конверт, адресованный «М.В. Захаровой».

В среду, 24 декабря, прошла торжественная церемония вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Захаровой. В этот же день она отмечала свое 50-летие. В ответном слове дипломат поблагодарила президента, родное ведомство и вспомнила родителей, которые воспитали в ней любовь к своей стране, ее истории и культуре.

#Россия #в стране и мире #Путин #Захарова #подарок #шкатулка #день рождение
