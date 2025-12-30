МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Родившимся в ЛДНР и Крыму россиянам отказывают во въезде в Грузию

В российском представительстве при посольстве Швейцарии в Грузии рекомендовали туристам учитывать такой риск.
Дима Иванов 30-12-2026 18:32
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии предупредила об участившихся случаях отказа во въезде гражданам РФ по причине указанного в паспорте места рождения.

В секции констатировали, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.

В диппредставительстве отметили, что действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии. Там настоятельно рекомендовали гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски.

Ранее в МИД РФ не увидели предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией. В ведомстве отметили, что Москва открыта к дальнейшим шагам, направленным на нормализацию отношений с Тбилиси. Все зависит от того, какую степень готовности будет демонстрировать Грузия.

#Россия #в стране и мире #Грузия #туризм #Посольство России
