Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим

По словам министра обороны РФ, врученные награды являются признанием их вклада в исполнение воинского долга в условиях боевых действий.
30-12-2026 14:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач специальной военной операции.

Во время церемонии глава ведомства отметил, что в сложной и напряженной обстановке награжденные продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, стойкость и личное мужество, эффективно выполнив поставленные задачи.

«Это, безусловно, высокая оценка ваших заслуг в выполнении воинского долга в очень непростой боевой обстановке», - отметил он.

Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие и в дальнейшем будут с честью нести звание российских солдат и офицеров, проявляя ответственность, самоотдачу и высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей.

В завершение министр обороны поздравил личный состав и их близких с наступающим Новым годом, пожелав благополучия и успехов, отметив, что предстоящий год должен стать временем новых достижений.

Ранее Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка на территории Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #награды #Андрей Белоусов #воинский долг
