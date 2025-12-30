МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало кадры освобождения Степногорска в Запорожской области

В знак освобождения города от ВСУ гвардейцы развернули на крышах многоэтажных зданий флаги Российской Федерации и Воздушно-десантных войск.
30-12-2026 17:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры из Запорожской области, на которых показаны действия подразделений ВДВ при установлении контроля над Степногорском.

По данным ведомства, в операции на Ореховском направлении были задействованы подразделения 247-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), входящей в состав группировки войск «Днепр». В ходе наступательных действий десантники продвигались внутри населенного пункта, ведя бои в плотной городской застройке.

Военнослужащие действовали малыми группами, продвигаясь от здания к зданию с разных направлений. Поддержку им оказывали авиация, артиллерия и беспилотные летательные аппараты. Как сообщили в Минобороны, украинские подразделения использовали подвалы и нижние этажи многоэтажных домов для укрытий, в связи с чем при зачистке применялись различные тактические приемы, в том числе подрывные средства для поражения противника в труднодоступных помещениях.

Отдельно в ведомстве отметили работу ствольной и реактивной артиллерии, которая наносила удары по выявленным позициям, после чего в застройку заходили штурмовые подразделения ВДВ. Существенную роль сыграли и расчеты беспилотных систем - они вели разведку, корректировали огонь, наносили удары FPV-дронами по живой силе и технике, а также прикрывали десантников от воздушных угроз.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие разворачивают флаги Российской Федерации и Воздушно-десантных войск на крышах зданий. В Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ продолжают выполнять поставленные задачи, используя современные средства и тактику ведения боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #спецоперация #запорожская область #группировка днепр #Степногорск
