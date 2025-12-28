МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кабардино-Балкарии ликвидирован агент Киева при попытке подорвать газовую трубу

Агент украинских спецслужб прошел профподготовку в одном из лагерей ВСУ, после чего вернулся в Россию для совершения диверсии.
Марина Крижановская 30-12-2026 16:59
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ РФ пресекли организованную украинскими спецслужбами диверсию. Житель Нальчика собирался устроить диверсию на участке газораспределительной системы, для чего в лагере сил спецопераций ВСУ прошел специальную подготовку и через третьи страны вернулся в Россию.

При задержании россиянин оказал вооруженное сопротивление, после чего его ликвидировали ответным огнем. При диверсанте обнаружили СВУ мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства и боеприпасы к нему.

В телефоне украинского агента найдена переписка с кураторами, где его инструктировали, как подготовиться и совершить диверсию. Региональное следственное подразделение УФСБ России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии) УК России.

Прежде сообщалось о пресечении сотрудниками ФСБ теракта в одной из школ Адыгеи, направленного против учащихся. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

#Диверсия #фсб россии #украинский агент #Кабардино-Балкарская Республика #диверсия на газопроводе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 