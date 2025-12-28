В Кабардино-Балкарии ликвидирован агент Киева при попытке подорвать газовую трубу

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ РФ пресекли организованную украинскими спецслужбами диверсию. Житель Нальчика собирался устроить диверсию на участке газораспределительной системы, для чего в лагере сил спецопераций ВСУ прошел специальную подготовку и через третьи страны вернулся в Россию.

При задержании россиянин оказал вооруженное сопротивление, после чего его ликвидировали ответным огнем. При диверсанте обнаружили СВУ мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства и боеприпасы к нему.

В телефоне украинского агента найдена переписка с кураторами, где его инструктировали, как подготовиться и совершить диверсию. Региональное следственное подразделение УФСБ России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии) УК России.

Прежде сообщалось о пресечении сотрудниками ФСБ теракта в одной из школ Адыгеи, направленного против учащихся. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации.