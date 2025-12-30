МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ пресекла теракт в школе в Адыгее

Его готовил сторонник террористической организации.
Дима Иванов 30-12-2026 15:32
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Террористический акт, направленный против учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея, пресекли сотрудники ФСБ.

В ЦОС ФСБ сообщили, что в результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

В автомобиле задержанного, который был припаркован рядом со школой, нашли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа, относящихся к холодному оружию, а также флаг террористической организации.

В ФСБ подчеркнули, что действия подозреваемого координировались из-за рубежа через мессенджер Telegram, что подтверждено данными, полученными при осмотре его мобильного телефона.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.

Ранее ФСБ предотвратила подготовку теракта против военнослужащего Минобороны. Завербованную украинскими спецслужбами девушку поймали с самодельным взрывным устройством мощностью 400 граммов тротила. Она планировала установить бомбу на машину возле военной части. 

#в стране и мире #Теракт #фсб россии #зажигательная смесь #Адыгея #нападение на школы
