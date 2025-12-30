МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Петербург будет сутки засыпать снегом перед Новым годом

В новогоднюю ночь будет мороз.
Дима Иванов 30-12-2026 15:56
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что в ночь на 31 декабря в Санкт-Петербурге будет сильный снег. Он будет идти и весь день, а уже в новогоднюю ночь начнет потихонечку стихать.

По словам синоптика, ночь на 1 января, скорее всего, обойдется без снега.

Синоптик отметил, что как следствие окрепнут морозы. В новогоднюю ночь температура в Петербурге составит -10…-12 °С, ветер, который будет достаточно крепким, тоже немного стихнет, но будет чувствительным - 3-8 м/с.

Шувалов добавил, что дальше в Петербурге ожидается потепление: 1 января еще будет морозный день - до -10 °С, к вечеру 2 января ожидаются снег и температура в пределах -6…-8 °С, а дальше дело пойдет к нулю.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что с наступлением Нового года Россию ждет «эталонная русская зима» с низкими температурами и обилием снега

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Новый год #Погода #снег #прогноз погоды
