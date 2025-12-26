ФСБ предотвратила подрыв военного в Ставрополе по заданию Киева

Попавшая под влияние мошенников россиянка собиралась установить взрывное устройство на автомобиле военнослужащего в Ставрополе. Она выполняла задание украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Спецслужба предотвратила подготовку теракта против военнослужащего Минобороны России. Задержана жительница Краснодарского края 2007 года рождения.

Девушку поймали с самодельным взрывным устройством мощностью 400 граммов тротила. Она планировала установить бомбу на машину возле военной части. Руководившие ее действиями мошенники угрожали ей уголовной ответственностью. Возбуждены дела по нескольким статьям.

Ранее при взрыве в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщили в СК. Следователи рассматривают версию причастности к этому преступлению украинских спецслужб.