МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пьяный офицер ВСУ на внедорожнике врезался в машину с семьей, погибла женщина

Детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Глеб Владовский 30-12-2026 01:50
© Фото: Государственное бюро расследований

В Киеве пьяный офицер ВСУ протаранил машину с семьей, в результате погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

В ведомстве уточнили, что транспортное средство остановилось на красный сигнал светофора на перекрестке.

«В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения», - цитирует заявление ГБР 360.ru.

Сообщается, что детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

#в стране и мире #Украина #Киев #ДТП #Офицер ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 