Пьяный офицер ВСУ на внедорожнике врезался в машину с семьей, погибла женщина

В Киеве пьяный офицер ВСУ протаранил машину с семьей, в результате погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

В ведомстве уточнили, что транспортное средство остановилось на красный сигнал светофора на перекрестке.

«В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения», - цитирует заявление ГБР 360.ru.

Сообщается, что детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.